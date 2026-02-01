La Première ministre japonaise vante les avantages du yen faible même si son gouvernement s'efforce de contrer la baisse de la monnaie

La faiblesse du yen au centre des préoccupations avant les élections anticipées du 8 février

La Première ministre Takaichi qualifie la faiblesse du yen d'opportunité majeure pour les exportateurs

Elle déclare ensuite qu'elle n'a pas de préférence pour un yen faible ou fort

Le codirecteur du plus grand parti d'opposition, Noda, critique les commentaires de la Première ministre

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a vanté les avantages d'un yen plus faible dans un discours de campagne, adoptant un ton en désaccord avec son ministère des finances qui a refusé d'exclure toute option pour contrer la volatilité excessive des taux de change.

Mme Takaichi a ensuite adouci sa position, déclarant qu'elle n'avait pas de préférence quant à l'orientation du yen.

"Les gens disent que la faiblesse du yen est mauvaise en ce moment, mais pour les industries d'exportation, c'est une opportunité majeure", a déclaré Mme Takaichi samedi, avant les élections anticipées du 8 février.

"Qu'il s'agisse de vendre des produits alimentaires ou des automobiles, même si les États-Unis ont imposé des droits de douane, la faiblesse du yen a servi d'amortisseur. Cela nous a beaucoup aidés."

Mme Takaichi a également exprimé le souhait de construire une structure économique résistante aux fluctuations monétaires en stimulant l'investissement intérieur.

Le yen a atteint son niveau le plus bas depuis 18 mois par rapport au dollar américain, contribuant à l'inflation qui a fait naître la perspective d'un relèvement des taux d'intérêt par la banque centrale. La ministre des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré à plusieurs reprises que son ministère prendrait des mesures pour soutenir la monnaie si nécessaire, ce que les analystes et les traders ont largement interprété comme une intervention sur le marché.

Dans un billet X publié dimanche, Mme Takaichi a déclaré qu'elle n'était pas favorable à une orientation spécifique du yen.

"Je n'ai pas dit ce qui était le mieux ou le pire - un yen fort ou un yen faible", a déclaré Mme Takaichi dans ce billet. Elle a ajouté que le gouvernement surveillait les marchés financiers et qu'en tant que première ministre, elle s'abstiendrait de tout commentaire spécifique sur la question.

"Mon intention était seulement de dire que nous visons à construire une structure économique qui résiste aux fluctuations des taux de change, et non pas, comme certains rapports l'ont suggéré, de mettre l'accent sur les avantages d'un yen faible."

L'ancien premier ministre et ministre des finances, Yoshihiko Noda, qui codirige le plus grand parti d'opposition - nouvellement créé -, l'Alliance réformatrice centriste, a déclaré qu'un yen faible nuit aux ménages, a rapporté le Nikkei dimanche.

"Personne ne se sent satisfait en regardant le budget de son ménage dans un contexte d'affaiblissement excessif du yen", a déclaré M. Noda, cité par Nikkei. "La perspective des gens ordinaires n'est pas prise en compte, ce qui m'inquiète à nouveau."

Le yen a grimpé en flèche après la publication d'informations selon lesquelles la Réserve fédérale de New York s'était jointe aux autorités japonaises pour interroger les banques sur les taux de change applicables aux achats de yens - des questions que les acteurs du marché interprètent souvent comme une volonté d'intervention.

La baisse prolongée du yen et la récente hausse des rendements des obligations d'État japonaises, qui ont atteint des sommets, reflètent l'inquiétude des investisseurs face aux difficultés financières du Japon.

Takaichi cherche à obtenir un mandat pour sa mission de relance de l'économie.