L'émotion de Zinédine Zidane après la disparition de Rolland Courbis

Il lui devait bien ça. Le mythique surnom « Zizou », un recrutement chez les Girondins… Zinédine Zidane devait bien un hommage à Rolland Courbis, son entraîneur sous le maillot bordelais pendant deux saisons, de 1992 à 1994.

« Je viens d’apprendre la disparition de Rolland. Je suis triste, très ému… Il a énormément compté pour moi comme entraîneur et sur le plan humain ; c’était un mec très attachant, entier ! En ce moment je pense à sa famille à qui j’adresse toutes mes condoléances. Repose en paix, Rolland », a publié l’ancien entraîneur du Real sur son compte Instagram ce lundi.…

CM pour SOFOOT.com