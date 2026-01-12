Aston Villa claque 12 millions d'euros pour un jeune du FC Metz
Toujours sans but chez les professionnels, mais déjà valorisé à 12 millions… Ce lundi, le FC Metz et Aston Villa ont officialisé le transfert de Brian Madjo vers la Premier League .
Cinq apparitions avec le FC Metz
Le hasard fait bien les choses : l’accord a été annoncé le jour même du 17 e anniversaire du joueur. Brian Madjo se voit ainsi offrir un contrat en Premier League, tandis que les Grenats peuvent se réjouir d’une belle indemnité de transfert estimée à 12 millions d’euros. Il quitte son club post-formateur (il était arrivé du Luxembourg en 2023) après avoir fait seulement cinq apparitions avec Metz.…
JE pour SOFOOT.com
