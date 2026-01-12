Diego Simeone présente ses excuses à Vinícius (mais ne demande pas pardon)

Les excuses sont des plats qui se mangent froids. La semaine dernière, en demi-finales de Supercoupe d’Espagne, l’Atlético de Madrid est tombé face au Real Madrid (1-2). Mais plus que le score, c’est le banc des Colchoneros qui a chauffé.

Diego Simeone a été filmé en train de provoquer Vinícius Junior au moment de sa sortie, avec une phrase bien sentie sur Florentino Pérez et son avenir : « Florentino (Pérez) va te virer, souviens-toi de ce que je te dis. » Ce à quoi avait répondu l’ailier brésilien : « Tu as encore perdu un match éliminatoire » sur une publication Instagram.…

MH pour SOFOOT.com