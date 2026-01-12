 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Diego Simeone présente ses excuses à Vinícius (mais ne demande pas pardon)
information fournie par So Foot 12/01/2026 à 16:29

Diego Simeone présente ses excuses à Vinícius (mais ne demande pas pardon)

Diego Simeone présente ses excuses à Vinícius (mais ne demande pas pardon)

Les excuses sont des plats qui se mangent froids. La semaine dernière, en demi-finales de Supercoupe d’Espagne, l’Atlético de Madrid est tombé face au Real Madrid (1-2). Mais plus que le score, c’est le banc des Colchoneros qui a chauffé.

Diego Simeone a été filmé en train de provoquer Vinícius Junior au moment de sa sortie, avec une phrase bien sentie sur Florentino Pérez et son avenir : « Florentino (Pérez) va te virer, souviens-toi de ce que je te dis. » Ce à quoi avait répondu l’ailier brésilien : « Tu as encore perdu un match éliminatoire » sur une publication Instagram.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’ex-président de l'AC Ajaccio Alain Orsoni a été assassiné
    L’ex-président de l'AC Ajaccio Alain Orsoni a été assassiné
    information fournie par So Foot 12.01.2026 17:58 

    Digne d’un épisode de Mafiosa ou de Plaine Orientale . La figure du mouvement nationaliste corse et ancien président du club de l’AC Ajaccio Alain Orsoni a été abattu aux obsèques de sa mère ce lundi, révèle une source proche de l’enquête contactée par l’AFP. Tué ... Lire la suite

  • Tremblement de terre à l'OL Lyonnes
    Tremblement de terre à l'OL Lyonnes
    information fournie par So Foot 12.01.2026 17:53 

    Le mal du pays ? Comme l’a annoncé OL Lyonnes ce lundi, l’internationale étatsunienne Lindsey Heaps quittera le club à l’issue de la saison pour rejoindre le Denver Summit FC. Le club du Colorado, fondé seulement en janvier 2025, disputera cette année sa toute ... Lire la suite

  • La réponse passive-agressive de De Zerbi aux conseils du coach de Bayeux
    La réponse passive-agressive de De Zerbi aux conseils du coach de Bayeux
    information fournie par So Foot 12.01.2026 17:45 

    Une joute verbale digne d’une telenovela . Favori XXL face à Bayeux (R1) en Coupe de France , l’Olympique de Marseille n’est pas encore entré sur le terrain que Roberto De Zerbi a déjà lancé le match. En conférence de presse, l’Italien n’a visiblement pas digéré ... Lire la suite

  • Il n’y a jamais eu autant de monde devant la Première Ligue que cette année
    Il n’y a jamais eu autant de monde devant la Première Ligue que cette année
    information fournie par So Foot 12.01.2026 17:41 

    L’Arkéma Première Ligue a passé un cap. Sur la phase aller, 137 683 spectateurs et spectatrices se sont déplacé⋅es dans les stades, soit 2 086 personnes par match. Un bond de +33 % par rapport à la saison passée. Notamment à Nantes, où Nantes-PSG (16 847), Nantes-OM ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank