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La Premier League pourrait placer sept clubs en Ligue des champions
information fournie par So Foot 08/04/2026 à 11:45

La Premier League pourrait placer sept clubs en Ligue des champions

La Premier League pourrait placer sept clubs en Ligue des champions

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Victorieux dans le temps additionnel ce mardi contre le Sporting (0-1), Arsenal offre un joli cadeau à ses copains anglais. Grâce à cette victoire, la Premier League aura au moins cinq places pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Arsenal's victory over Sporting means the Premier League will once again have at least five teams in the Champions League next season! 👏 pic.twitter.com/qmszZXPVoX…

AR pour SOFOOT.com

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