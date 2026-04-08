West Ham remonté contre l'absence d'un de ses cadres

La fête est finie. Selon The Athletic , West Ham a déposé une plainte auprès de la FIFA après l’absence d’Aaron Wan-Bissaka lors de l’élimination en quart de finale de FA Cup face à Leeds (2-2, 2-4 TAB). Le club londonien aurait affirmé devant l’instance du football mondial que la République démocratique du Congo n’avait pas autorisé le départ de son latéral droit pour qu’il rejoigne son club avant le match.

[🏠 𝐁𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐀̀ 𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐈𝐒𝐎𝐍 🐆] Bonne nouvelle ! Nos mondialistes 🇨🇩 sont de retour au pays en ce dimanche de Pâques. 📸 Premières images de leur arrivée à Kinshasa, après avoir écrit l’histoire, place aux retrouvailles avec le peuple congolais. 💙❤️💛 🇨🇩 Bon… pic.twitter.com/5YShSLvqj4…

LB pour SOFOOT.com