La Premier League a les gardiens dans le viseur

La Premier League tape du poing sur la table. Dans un communiqué publié dans la soirée, l’auto-proclamée plus grande ligue du monde a annoncé, avec l’aval de l’IFAB , l’arrivée d’une « nouvelle règle en Premier League pour la saison 2026/2027 pour stopper les temps morts tactiques des gardiens de but. »

Un joueur de champ pourrait devoir sortir du terrain

La PL n’y va pas par quatre chemins en introduction de son communiqué : « Un joueur de champ devra quitter le terrain si le jeu est arrêté à cause d’une blessure d’un gardien ». Le ton est donné et vous avez l’idée, fini les gardiens qui se traînent au sol pour gagner du temps .…

JF pour SOFOOT.com