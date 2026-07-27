La Premier League a les gardiens dans le viseur
La Premier League tape du poing sur la table. Dans un communiqué publié dans la soirée, l’auto-proclamée plus grande ligue du monde a annoncé, avec l’aval de l’IFAB , l’arrivée d’une « nouvelle règle en Premier League pour la saison 2026/2027 pour stopper les temps morts tactiques des gardiens de but. »
Un joueur de champ pourrait devoir sortir du terrain
La PL n’y va pas par quatre chemins en introduction de son communiqué : « Un joueur de champ devra quitter le terrain si le jeu est arrêté à cause d’une blessure d’un gardien ». Le ton est donné et vous avez l’idée, fini les gardiens qui se traînent au sol pour gagner du temps .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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