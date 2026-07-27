La Tanzanie surprend l’Afrique du Sud
Surprise à la CAN ! Vainqueurs en 2022 et demi-finalistes de toutes les éditions depuis 2006, les Banyana Banyana d’Afrique du Sud sont tombées d’entrée pour leur premier match dans la compétition . Battues pour la première fois par la Tanzanie (2-1) , les Sud-Africaines devraient tout de même pouvoir s’extirper du groupe B, face aux modestes Burkina Faso et Côte d’Ivoire.
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JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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