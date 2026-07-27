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L'Italie perd ses deux meilleurs éléments
information fournie par So Foot 27/07/2026 à 20:07
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L'Italie perd ses deux meilleurs éléments

L'Italie perd ses deux meilleurs éléments

La descente aux enfers n’a pas de fin. Loin du Mondial pour la troisième fois consécutive, l’Italie rêvait en grand avec la Coupe du monde 2030 dans le viseur. Un duo Leonardo-Paolo Maldini à la baguette, Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti en ligne de mire. Pas de doute, la Nazionale allait retrouver le fil de sa glorieuse histoire.

Tout va mal, la crise va bien

Oublié Pep, oublié le Mister, la fédé italienne s’est tourné vers Andrea Pirlo. Long story short, tout ça, c’est fini ! Pirlo écarté à cause de ses liens avec la Russie, voilà que c’est tout le chapeau de cartes qui s’écroule , comme prévu… Maldini et Leonardo ont en effet annoncé leur démission au président de la fédération, Giovanni Malagò.

JF pour SOFOOT.com

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