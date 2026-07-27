Le déclassement continue pour un champion du monde et d'Europe

Le déclassement continue pour un champion du monde et d'Europe

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Alors que son histoire avec le Qatar SC s’est terminée après 11 petits matchs, voilà que Presnel Kimpembe a officiellement mis les voiles vers la deuxième division qatarienne et Al-Kharitiyath.

Battu en barrage d’accession l’an dernier, le nouveau club de Presko n’a plus connu la première division depuis la saison 2020-2021. Il connaît par contre parfaitement l’IA, avec une vidéo de présentation digne des plus mauvais graphismes de jeux vidéos .…

JF pour SOFOOT.com