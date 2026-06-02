La Pologne veut interdire le téléphone à l'école et restreindre l'accès à la pornographie

La Pologne envisage d'interdire aux moins de 16 ans l'utilisation des téléphones portables à l'école et prévoit d'introduire des règles plus strictes en matière d'accès à la pornographie, a déclaré mardi le Premier ministre polonais Donald Tusk.

De nombreux pays tels que les Pays-Bas, la Corée du Sud et l'Italie ont déjà interdit les téléphones portables à l'école en raison d'inquiétudes relatives à leur impact sur la concentration et le comportement.

D'autres pays ont interdit ou restreint, ou envisagent de la faire, l'accès des mineurs aux réseaux sociaux. En février, la ministre polonaise de l’Éducation, Barbara Nowacka, avait présenté des projets visant à interdire aux enfants de moins de 15 ans d’utiliser les réseaux sociaux.

En Pologne, le projet de loi proposé interdirait aux enfants âgés de 7 à 15 ans d'utiliser leur téléphone dans l'enceinte de l'établissement scolaire, y compris pendant les pauses. La loi confèrerait aux écoles une base juridique pour mettre en place des consignes destinées à entreposer les téléphones.

"Nous proposons d'interdire l'utilisation des téléphones portables dans les écoles primaires pendant les cours et les récréations (...) Nous sommes convaincus que les parents et les enseignants devraient disposer d'un tel outil", a déclaré Donald Tusk.

"Nous sommes confrontés à un problème de société lié à la dépendance de pratiquement tout le monde, en particulier des plus jeunes, aux plateformes, aux jeux, etc. Nous sommes conscients que cela peut avoir des conséquences désastreuses sur la vie des enfants et sur le pays."

Un autre projet de loi proposé par le ministre chargé des affaires numériques imposerait de nouvelles obligations aux sites internet proposant de la pornographie afin de restreindre l’accès des enfants.

Le mécanisme de vérification d'âge ne peut pas reposer sur des déclarations d’âge, des données biométriques ou des données relatives à l’activité en ligne de l’utilisateur, a déclaré le gouvernement plus tôt dans une justification du projet de loi.

Il a souligné que ce processus devait être conçu conformément aux exigences en matière de confidentialité et de protection des données personnelles.

(Rédigé par Anna Wlodarczak-Semczuk et Pawel Florkiewicz ; version française Etienne Breban, édité par)