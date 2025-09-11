La Pologne restreint le trafic aérien le long de sa frontière orientale

La Pologne a introduit des restrictions au trafic aérien le long de ses frontières avec la Biélorussie et l'Ukraine, a déclaré jeudi le commandement opérationnel des forces armées au lendemain de multiples incursions de drones dans l'espace aérien du pays.

La Pologne a abattu mercredi matin des drones russes présumés ayant pénétré son espace aérien avec le soutien d'avions de ses alliés de l'Otan, une première pour un pays membre de l'alliance depuis le début de la guerre en Ukraine.

"À la demande du commandement opérationnel des branches des forces armées (...) des restrictions du trafic aérien seront introduites dans la partie orientale de la Pologne sous la forme de la zone réglementée EP R129", a déclaré l'Agence polonaise de navigation aérienne dans un communiqué publié mercredi en fin de journée.

Les restrictions sont entrées en vigueur à 22h00 GMT mercredi et s'appliquent jusqu'au 9 décembre.

Du lever au coucher du soleil, les vols dans la zone réglementée sont interdits, à l'exception des aéronefs pilotés qui opèrent conformément à un plan de vol avec les transpondeurs appropriés et qui maintiennent une communication bilatérale avec les autorités aériennes, a déclaré l'agence.

Les restrictions prévoient également des exceptions pour les vols militaires et certains autres vols spéciaux et indicatifs d'appel.

"Du coucher au lever du soleil, les vols sont totalement interdits, à l'exception des aéronefs militaires... Dans la zone EP R129, les aéronefs civils sans pilote sont interdits de vol pendant 24 heures", a indiqué l'agence.

Le ministère russe de la Défense a reconnu mercredi avoir mené une attaque importante de drones sur des installations militaires dans l'ouest de l'Ukraine, sans prévoir de toucher la Pologne.

L'incursion de drones russes dans l'espace aérien polonais a provoqué de vives réactions parmi les pays de l'Otan.

Jeudi, le ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski a indiqué que le Conseil de sécurité de l'Onu tiendrait une réunion d'urgence à la demande de la Pologne pour discuter de la violation de son espace aérien.

(Rédigé par Karol Badohal et Barbara Erling ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)