Investissement japonais de 550 milliards aux États-Unis : le négociateur japonais prévient que Tokyo et Washington sont loin

Le protocole d'accord stipule que Washington gardera la main sur la destination des investissements nippons. Donald Trump validera à la fin.

Ryosei Akazawa à Davos, en Suisse, le 20 janvier 2026. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

"Il n'y aura pas de projets à haut risque et à haut rendement". Après un accord signé sous la pression douanière de Donald Trump, le négociateur japonais, Ryosei Akazawa, a averti vendrecdi 13 février que les discussions sur la mise en œuvre du plan d'investissement japonais de 550 milliards de dollars aux États-Unis n'en étaient qu'au début et que les deux paus étaient encore "très éloignés" sur le sujet.

En contrepartie d'un abaissement des surtaxes douanières américaines, le Japon s'était engagé en juillet dernier à investir 550 milliards de dollars d'ici 2029 . Mais depuis, les négociations achoppent sur les modalités exactes et les projets à financer. En vue de préparer le terrain à une visite de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi aux Etats-Unis mi-mars, le négociateur japonais est cette semaine à Washington, où il s'est entretenu avec le secrétaire au Commerce Howard Lutnick.

"Il ne fait aucun doute que des progrès ont été réalisés. Cela dit, à ce stade, aucune décision n'a été prise concernant le calendrier des discussions futures ou ma prochaine visite", a déclaré vendredi Ryosei Akazawa à la presse, après la rencontre. En dépit d'"avancées significatives", "il subsiste des points où nous sommes encore très éloignés" , a-t-il insisté.

Contrôle total des Washington

"Le secrétaire Lutnick et moi-même avons confirmé à chaque réunion que les entreprises japonaises et américaines participantes doivent être en mesure de dégager des bénéfices substantiels et ne subir aucune perte (...) il n'y aura pas de projets à haut risque et à haut rendement", a aussi prévenu M. Akazawa, évoquant une "sélection rigoureuse".

L'essentiel des 550 milliards de dollars devraient être constitués de prêts ou de garanties apportés par des organismes publics japonais pour soutenir des financements privés. Selon la presse japonaise, trois projets font l'objet de discussions avancées pour un total avoisinant 40 milliards de dollars : diamants synthétiques destinés à l'industrie des semi-conducteurs, terminal portuaire pétrolier et, surtout, des centrales électriques alimentant des centres de données pour l'IA.

Le protocole d'accord stipule que Washington gardera la main sur la destination des investissements nippons. Les projets proposés seront examinés par un comité nippo-américain, avant d'être sélectionnés et in fine approuvés par Donald Trump lui-même.

Tokyo sera alors sommé de garantir les financements nécessaires dans les 45 jours.

Selon le protocole, Japonais et Américains se partageront à égalité les gains générés par chaque projet jusqu'à ce que les investissements japonais soient remboursés. Ensuite, 90% des bénéfices resteront aux États-Unis.