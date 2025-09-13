La Pologne déploie des avions de combat à titre préventif, l'aéroport de Lublin fermé

(Actualisé avec Roumanie)

Des avions de la Pologne et de ses alliés ont été déployés samedi pour protéger l'espace aérien polonais en raison d'une menace d'attaques de drones sur l'Ukraine, ont annoncé les autorités polonaises.

L'aéroport de Lublin, dans l'est de la Pologne, a été fermé, ont-elles ajouté.

Les avions déployés ont participé à une opération près de la frontière avec l'Ukraine "pour assurer la sécurité de notre espace aérien", a déclaré le commandement opérationnel des forces armées polonaises.

"Ces actions sont de nature préventive et visent à sécuriser l'espace aérien et à protéger les citoyens, en particulier dans les zones adjacentes à la zone menacée", a déclaré le commandement dans son communiqué, qui ne mentionne aucune violation de l'espace aérien polonais.

Ce déploiement intervient trois jours après que la Pologne a abattu, avec le soutien d'avions de ses alliés de l'Otan, des drones présumés russes ayant violé son espace aérien, une première pour un pays membre de l'alliance depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.

Le ministère roumain de la Défense a par ailleurs déclaré que des avions de combats avaient été déployés samedi après qu'un drone a pénétré dans l'espace aérien de la Roumanie lors d'une attaque russe visant des infrastructures ukrainiennes situées près de la frontière.

Le ministre de la Défense, Ionut Mosteanu, a dit que des avions de chasse F-16 étaient presque parvenus à abattre le drone avant qu'il ne quitte l'espace aérien de la Roumanie en direction de l'Ukraine.

(Barbara Erling, Luiza Ilie à Bucarest, version française Blandine Hénault et Camille Raynaud)