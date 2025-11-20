 Aller au contenu principal
La Pologne demande à Minsk l'extradition des deux suspects des sabotages ferroviaires
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 12:14

La Pologne a formellement demandé à la Biélorussie l'extradition de deux Ukrainiens soupçonnés du sabotage de la ligne ferroviaire Varsovie-Lublin pour le compte de la Russie, a déclaré jeudi le ministère polonais des Affaires étrangères.

Varsovie affirme que les deux hommes, à la solde des services spéciaux russes, ont mené deux actes de sabotage dimanche sur cette voie ferrée, primordiale pour l'acheminement de l'aide à l'Ukraine, et ont fui en Biélorussie, soutien de Moscou.

Le chargé d'affaires biélorusse à Varsovie a été informé mercredi de la requête des autorités polonaises, selon l'agence PAP.

Un porte-parole du parquet national polonais a précisé mercredi que les deux fuyards - Oleksandr K. et Yevhenii I.- avaient été inculpés d'actes de sabotage les 15 et 16 novembre sur ordre du renseignement russe.

La Pologne, alliée de l'Ukraine dans le conflit contre la Russie, a annoncé mercredi le déploiement de quelque 10.000 soldats pour protéger ses infrastructures et décidé la fermeture du dernier consulat russe sur son territoire.

La Russie dément toute implication dans ces actes de sabotage, imputant les accusations de la Pologne, membre de l'Union européenne et de l'Otan, à sa "russophobie".

(Reportage Alan Charlish, Pawel Florkiewicz, version française Sophie Louet, édité par Kate Entringer)

