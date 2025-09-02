La police municipale est intervenue pour stopper le chantier du Camp Nou

Le dimanche, c’est sacré.

Le FC Barcelone fait tout pour que le Camp Nou rouvre ses portes le plus rapidement possible… Quitte à faire travailler les ouvriers le dimanche. Selon la Cadena Ser, la police municipale a dû intervenir ce dimanche pour interrompre le chantier en cours. Selon la loi, les travaux ne peuvent avoir lieu que du lundi au vendredi entre huit heures et minuit, et le samedi entre dix heures et vingt heures. La Guarda Urbana n’a donc fait qu’appliquer la loi, et a infligé une amende de 300 euros à Limak, le groupe de construction engagé par le Barça.…

LT pour SOFOOT.com