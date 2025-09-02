 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La police municipale est intervenue pour stopper le chantier du Camp Nou
02/09/2025 à 11:37

La police municipale est intervenue pour stopper le chantier du Camp Nou

La police municipale est intervenue pour stopper le chantier du Camp Nou

Le dimanche, c’est sacré.

Le FC Barcelone fait tout pour que le Camp Nou rouvre ses portes le plus rapidement possible… Quitte à faire travailler les ouvriers le dimanche. Selon la Cadena Ser, la police municipale a dû intervenir ce dimanche pour interrompre le chantier en cours. Selon la loi, les travaux ne peuvent avoir lieu que du lundi au vendredi entre huit heures et minuit, et le samedi entre dix heures et vingt heures. La Guarda Urbana n’a donc fait qu’appliquer la loi, et a infligé une amende de 300 euros à Limak, le groupe de construction engagé par le Barça.…

LT pour SOFOOT.com

  • Quel bilan tirer du mercato de l'OM ?
    Quel bilan tirer du mercato de l'OM ?
    information fournie par So Foot 02.09.2025 12:26 

    Alors que l'été marseillais s'annonçait radieux avec enfin un coach qui passait le cap de la première saison, des joueurs cadres conservés et la volonté de se renforcer avec l'échéance de la Ligue des champions, les belles promesses ont fini par voler en éclats. ... Lire la suite

  • Côme aurait mis fin au contrat de Dele Alli
    Côme aurait mis fin au contrat de Dele Alli
    information fournie par So Foot 02.09.2025 12:14 

    Neuf minutes de jeu et un carton rouge plus tard. La carrière de Dele Alli ne veut pas redécoller. Ex-grande promesse du football anglais, le milieu de 29 ans avait signé à Côme l’hiver dernier après une période compliquée, marquée par une période de dépression. ... Lire la suite

  • Yoane Wissa a signé à Newcastle 30 secondes avant la fin du mercato
    Yoane Wissa a signé à Newcastle 30 secondes avant la fin du mercato
    information fournie par So Foot 02.09.2025 12:01 

    L’espoir des Magpies pour remplacer Isak était à deux doigts de s’envoler. Ce lundi soir, Newcastle est enfin parvenu à signer Yoane Wissa en provenance de Brentford. En grève depuis plusieurs semaines avec les Bees, l’attaquant congolais a dû attendre le dernier ... Lire la suite

  • Le but de l’OL face à l’OM finalement attribué à Pavel Šulc
    Le but de l’OL face à l’OM finalement attribué à Pavel Šulc
    information fournie par So Foot 02.09.2025 11:56 

    Elle était longue cette VAR. Près de 24 heures après la victoire de l’OL face à l’OM (1-0), la LFP a décidé de réattribuer l’unique but de ce match. Initialement annoncé comme un contre-son-camp de Leonardo Balerdi, la Ligue a finalement tranché que le véritable ... Lire la suite

