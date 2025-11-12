 Aller au contenu principal
La plus grande collection de maillots du monde appartient à un supporter de l’AS Monaco
information fournie par So Foot 12/11/2025 à 14:13

La diagonale du plein.

Non, la plus grande collection de maillots d’un même club n’est pas celle du Suisse Florian Thürler et ses 1047 tuniques des Reds de Liverpool. Depuis ce mercredi midi, le record appartient désormais à Julien Bouron, un Bourguignon d’une trentaine d’années, dont vingt passées à supporter l’AS Monaco, dont il possède… 1146 maillots.

JD pour SOFOOT.com

