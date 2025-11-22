 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Forest humilie Liverpool, Brighton et Palace font un grand bond en avant
information fournie par So Foot 22/11/2025 à 17:58

Forest humilie Liverpool, Brighton et Palace font un grand bond en avant

Forest humilie Liverpool, Brighton et Palace font un grand bond en avant

Coup de tonnerre sur la Premier League ! Non pas parce que Liverpool a de nouveau perdu, mais parce que ce sixième revers de la saison a eu lieu sur la pelouse d’Anfield face au 19 e de Premier League. En menant 0-2 à la pause, puis 0-3 à un quart d’heure du terme, Nottingham Forest a réalisé un exploit XXL et continue sa petite remontée au classement. Avec ce troisième match sans défaite et cette deuxième victoire de rang, les joueurs du pompier de service Sean Dyche sont définitivement libérés de la malédiction Ange Postecoglou et sortent de la zone rouge, passant même devant West Ham qui, de son côté, a gâché une bonne entame de match en se faisant rattraper par Bournemouth en seconde mi-temps.

Au terme d’un match trop moyen, le Sunderland de Régis Le Bris sort du Top 4, battu par le réalisme de Fulham qui s’impose par le plus petit écart après avoir tiré 24 fois (!), soit 20 tentatives de plus que pour les Black Cats , dépassés au classement par Crystal Palace, vainqueur tranquille des Wolves et Brighton qui, après avoir renversé Brentford, valide son cinquième succès de la saison grâce à un penalty arrêté par Verbruggen à la toute fin du temps réglementaire. En 90 minutes, Eagles et Seagulls sont passés du ventre mou aux places européennes. Qui a dit que tout allait très vite dans le football ?…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Bayern se relance face à Fribourg, Deniz Undav écœure Dortmund
    Le Bayern se relance face à Fribourg, Deniz Undav écœure Dortmund
    information fournie par So Foot 22.11.2025 17:30 

    La stat’ vaut ce qu’elle vaut, mais cela faisait 26 ans que le SC Fribourg n’avait plus perdu un match après avoir mené par deux buts d’écart. Soit le scénario du début du match contre le Bayern, encore sonné par le partage de points face à l’Union Berlin avant ... Lire la suite

  • Le Red Star arrache le nul, Guingamp se replace
    Le Red Star arrache le nul, Guingamp se replace
    information fournie par So Foot 22.11.2025 15:54 

    Plus d’informations à suivre. Red Star 2-2 Clermont Buts : Durand (1 ère ) et Lemonnier (86 e ) pour le Red Star // Bamba (12 e et 24 e ) pour Clermont … TB pour SOFOOT.com

  • Chelsea toujours aussi solide à Burnley
    Chelsea toujours aussi solide à Burnley
    information fournie par So Foot 22.11.2025 15:31 

    Burnley 0-2 Chelsea Buts : Neto (37 e ) et Fernández (88 e ) Comme des dauphins.… TB pour SOFOOT.com

  • Haïti ne pourra pas compter sur ses supporters pendant la Coupe du monde
    Haïti ne pourra pas compter sur ses supporters pendant la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 22.11.2025 14:16 

    Du rire aux larmes en quelques jours. Malgré l’exploit d’une première qualification à la Coupe du monde depuis 1974, tout n’est pas rose pour Haïti. En effet, les ressortissants du pays sont interdits de territoire américain depuis une loi passée par l’administration ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank