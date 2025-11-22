Le Bayern se relance face à Fribourg, Deniz Undav écœure Dortmund

La stat’ vaut ce qu’elle vaut, mais cela faisait 26 ans que le SC Fribourg n’avait plus perdu un match après avoir mené par deux buts d’écart. Soit le scénario du début du match contre le Bayern, encore sonné par le partage de points face à l’Union Berlin avant la trêve internationale, venu mettre fin à seize victoires consécutives toutes compétitions confondues. Il n’a en effet fallu que 17 minutes pour que Suzuki et Manzambi fassent le break sur la pelouse du Rekordmeister. Un score somme tout mérité pour une équipe coincée dans le ventre mou et qui a décidé de jouer sans complexe.

Seulement voilà, le privilège des puissants, c’est justement de pouvoir se permettre d’être mené 0-2 avant de décider de se réveiller. Si Harry Kane reste muet en première période, ce n’est pas le cas de Michael Olise, d’abord passeur pour le jeune Lennart Karl, puis buteur à une seconde de la pause. Vincent Kompany enrage de cette frousse inutile mais ses joueurs vont le tranquilliser dès le retour des vestiaires en en passant trois de plus à des Schwarzwälder liquéfiés. Plus de peur que de mal, le Bayern est toujours invaincu et remportera un nouveau championnat d’Allemagne, comme prévu.…

JD pour SOFOOT.com