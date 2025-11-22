 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Bayern se relance face à Fribourg, Deniz Undav écœure Dortmund
information fournie par So Foot 22/11/2025 à 17:30

Le Bayern se relance face à Fribourg, Deniz Undav écœure Dortmund

Le Bayern se relance face à Fribourg, Deniz Undav écœure Dortmund

La stat’ vaut ce qu’elle vaut, mais cela faisait 26 ans que le SC Fribourg n’avait plus perdu un match après avoir mené par deux buts d’écart. Soit le scénario du début du match contre le Bayern, encore sonné par le partage de points face à l’Union Berlin avant la trêve internationale, venu mettre fin à seize victoires consécutives toutes compétitions confondues. Il n’a en effet fallu que 17 minutes pour que Suzuki et Manzambi fassent le break sur la pelouse du Rekordmeister. Un score somme tout mérité pour une équipe coincée dans le ventre mou et qui a décidé de jouer sans complexe.

Seulement voilà, le privilège des puissants, c’est justement de pouvoir se permettre d’être mené 0-2 avant de décider de se réveiller. Si Harry Kane reste muet en première période, ce n’est pas le cas de Michael Olise, d’abord passeur pour le jeune Lennart Karl, puis buteur à une seconde de la pause. Vincent Kompany enrage de cette frousse inutile mais ses joueurs vont le tranquilliser dès le retour des vestiaires en en passant trois de plus à des Schwarzwälder liquéfiés. Plus de peur que de mal, le Bayern est toujours invaincu et remportera un nouveau championnat d’Allemagne, comme prévu.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Forest humilie Liverpool, Brighton et Palace font un grand bond en avant
    Forest humilie Liverpool, Brighton et Palace font un grand bond en avant
    information fournie par So Foot 22.11.2025 17:58 

    Coup de tonnerre sur la Premier League ! Non pas parce que Liverpool a de nouveau perdu, mais parce que ce sixième revers de la saison a eu lieu sur la pelouse d’Anfield face au 19 e de Premier League. En menant 0-2 à la pause, puis 0-3 à un quart d’heure du terme, ... Lire la suite

  • Le Red Star arrache le nul, Guingamp se replace
    Le Red Star arrache le nul, Guingamp se replace
    information fournie par So Foot 22.11.2025 15:54 

    Plus d’informations à suivre. Red Star 2-2 Clermont Buts : Durand (1 ère ) et Lemonnier (86 e ) pour le Red Star // Bamba (12 e et 24 e ) pour Clermont … TB pour SOFOOT.com

  • Chelsea toujours aussi solide à Burnley
    Chelsea toujours aussi solide à Burnley
    information fournie par So Foot 22.11.2025 15:31 

    Burnley 0-2 Chelsea Buts : Neto (37 e ) et Fernández (88 e ) Comme des dauphins.… TB pour SOFOOT.com

  • Haïti ne pourra pas compter sur ses supporters pendant la Coupe du monde
    Haïti ne pourra pas compter sur ses supporters pendant la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 22.11.2025 14:16 

    Du rire aux larmes en quelques jours. Malgré l’exploit d’une première qualification à la Coupe du monde depuis 1974, tout n’est pas rose pour Haïti. En effet, les ressortissants du pays sont interdits de territoire américain depuis une loi passée par l’administration ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank