La peur de l’inflation fait craindre une hausse des taux d’intérêts

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Avec la crainte d'une hausse de l'inflation, la question du resserrement monétaire réapparaît au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni et même dans l'Union européenne. Retour sur cette politique monétaire mise en œuvre après la crise financière de 2008. Concrètement, une remontée des taux d'intérêt directeurs par les banques centrales et de facto sur nos prêts immobiliers.

Dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, la réunion des quatre grandes banques centrales – Réserve fédérale américaine, Banque centrale européenne, Banque d'Angleterre et Banque du Japon – est scrutée de près. Avec le prix d'un baril de pétrole à plus de 112 dollars (plus de 96 euros), la peur d'une flambée inflationniste est dans tous les esprits.

L'outil phare des banques centrales pour contrôler l'inflation : le taux d'intérêt directeur. La Banque centrale européenne a décidé de garder son taux à 2 %. La Réserve fédérale américaine à 3,50 %-3,75 %. La Banque centrale du Japon à 0,75 %.

Concrètement, lorsque les banques centrales augmentent leurs taux d'intérêt directeurs, les prêts pour les entreprises et les ménages deviennent plus onéreux, et de facto, la demande de crédit baisse. À l'inverse, une baisse des taux directeurs encourage les crédits et peut potentiellement créer de l'inflation.

Pour garantir une stabilité de leur économie dans ces périodes de crise et freiner l'inflation, les banques centrales ont adopté une politique monétaire dite de « resserrement monétaire ». Explication de la crise financière de 2008 en passant par la pandémie de Covid-19 ou la crise inflationniste de 2022.

Taux d'intérêt directeurs

L'intensité de la crise financière de 2008 et ses conséquences économiques a conduit les banques centrales à réduire fortement leurs taux d'intérêt directeurs, jusqu'à atteindre 0 %, voire des valeurs négatives.

Parmi ces taux directeurs, on compte généralement le taux sur les marchés interbancaires à très court terme – c'est-à-dire le prix de l'argent pour les banques. La banque centrale, en visant ce taux, affecte via le système financier le coût de financement de toute l'économie.

Diminuer davantage les taux directeurs a été jugé difficile, et non sans risques. Les banques centrales ont pratiqué de nouvelles formes d'intervention – les politiques monétaires dites « non-conventionnelles ». Ces politiques se distinguent de la politique monétaire conventionnelle qui a trait à la manipulation des taux directeurs, mais partage le même objectif de faciliter le financement de l'économie.

Politiques non conventionnelles

On distingue plusieurs politiques non conventionnelles comme le guidage prospectif (ou forward guidance) ou l'assouplissement quantitatif (ou quantitative easing). Dans ce dernier cas, la banque centrale achète de grandes quantités de titres – essentiellement des obligations – auprès des banques qu'elle paie en réserves, c'est-à-dire de la monnaie de banque centrale.

De nombreuses banques centrales ont eu recours à des programmes de quantitative easing : la Fed, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon ou encore, depuis 2015, la Banque centrale européenne (BCE) avec le « Asset Purchase Programme ». En réaction face aux conséquences économiques et financières de la pandémie de Covid-19, la BCE a ajouté le « Pandemic Emergency Purchase Programme ». Par exemple, l'enveloppe du programme est de 1 850 milliards d'euros le 10 décembre 2020.

Près de 9 000 milliards d'euros de bilan financier

In fine, la taille des bilans des banques centrales a atteint des niveaux rarement égalés. Dans le cas de la BCE, le bilan consolidé de l'Eurosystème a atteint pratiquement 9 000 milliards d'euros au pic de ces programmes en 2021/2022, soit pratiquement 70 % du PIB de la zone euro. Les chiffres sont encore plus impressionnants pour la Banque du Japon, dont le bilan a dépassé les 130 % du PIB après la pandémie de Covid-19.

Ces politiques quantitatives n'ont pas été sans critiques. Parmi celles-ci, elles ont été accusées d'avoir des effets redistributifs importants, faisant des banques centrales des acteurs de facto de la politique fiscale. Elle pose la question de leur légitimité démocratique.

L'efficacité de ces politiques a également été questionnée. De multiples articles de recherche, notamment dans le cas de la BCE, ont souligné leurs effets tant sur les marchés financiers que sur l'activité économique. Ben Bernanke, alors président de la Fed et prix Nobel d'économie, avait commenté en 2012 :

« Le problème avec l'assouplissement quantitatif, c'est qu'il fonctionne en pratique, mais pas en théorie. »

Remontée des taux directeurs

Avec la fin des politiques de soutien à l'économie après la pandémie de Covid-19 et le retour de l'inflation en 2022, la politique monétaire a procédé à la constriction des conditions de financement. Ce « resserrement monétaire » a pris la forme d'une remontée importante des taux directeurs, de 0 % jusqu'en juillet 2022 à un pic à 4,5 % en septembre 2023 – le resserrement monétaire conventionnel.

En parallèle, la BCE et l'Eurosystème ont fortement réduit la taille de leur bilan – état des fonds alloués, empruntés et détenus à une certaine date. À la fin 2025, celui-ci avait diminué de plus d'un quart en valeur depuis son pic atteint post-pandémie de Covid-19 – le resserrement monétaire quantitatif ou quantitative tightening.

Ce resserrement quantitatif peut avoir lieu de manière active : la banque centrale vend les titres qu'elle avait acquis, afin de récupérer puis annuler les réserves qu'elle avait émises. Sans même ces ventes, le bilan de la banque centrale se réduit naturellement, lorsque les obligations achetées par cette dernière arrivent à maturité et sont remboursées par leurs créanciers.

Ces remboursements permettent à la banque centrale de récupérer les réserves qu'elle avait émises. Il faudrait alors une intervention active de la banque centrale pour maintenir la taille de son bilan en achetant à de nouveaux titres payés en émettant de nouvelles réserves.

Parole des banques centrales

Au-delà d'éventuelles mesures de court terme, la parole des banques centrales sera décortiquée par les analystes financiers ces prochaines semaines. En effet, il sera important d'observer d'éventuels signaux dans les discours des banquiers centraux quant à un changement plus persistant de la politique monétaire. Cela pourrait signifier notamment que d'autres remontées de taux sont possibles.

Ces remontées de taux seraient alors anticipées par les marchés financiers, du moins en partie. Ces derniers exigeraient des taux encore plus élevés, réduisant encore le financement de l'économie. Ce canal de la communication est important pour les banques centrales qui ont bien conscience que leurs mots sont écoutés avec attention.

Auteur: Éric Mengus - Professeur associé en économie et sciences de la décision, HEC Paris Business School

Cet article est issu du site The Conversation