La percée des Bleues au classement FIFA
Lot de consolation ?
Après leur parcours assez décevant à l’Euro 2025, l’équipe de France féminine grimpe ce jeudi de quatre places au classement mondial féminin de la FIFA . Elle passe de 10 e à 6 e position juste devant le Brésil (battu 3-2 en match amical) et derrière l’Allemagne (qui a battu battu les Bleues aux tirs au but en quarts de finale de l’Euro).…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
