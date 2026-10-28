La pénurie d'œstrogènes aux États-Unis s'aggrave, les femmes cherchant des alternatives aux patchs, dont l'approvisionnement est limité

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* Les pharmacies signalent des problèmes d'approvisionnement en injections d'œstrogènes et en crèmes vaginales

* Viatris ajoute une équipe de production à son usine du Vermont et prévoit une ligne de production supplémentaire pour répondre à la demande

* Cost Plus Drugs indique que la demande de produits à base d'œstrogènes a été multipliée par cinq à dix

par Mrinalika Roy

Aux États-Unis, les femmes qui peinent à trouver des traitements hormonaux substitutifs pour soulager les symptômes de la ménopause sont confrontées à des pénuries qui vont au-delà des patchs à base d’œstrogènes, dans un contexte de forte hausse de la demande; certains produits à base d’œstrogènes, qu’ils soient injectables ou vaginaux, sont également en pénurie.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine travaille depuis septembre avec les fabricants afin d’augmenter l’approvisionnement en patchs à base d’œstrogènes après des mois de pénurie. Mais les pharmacies et les organismes de surveillance des pénuries de médicaments signalent des problèmes concernant d’autres formes de cette hormone.

La demande en traitements hormonaux de substitution a augmenté suite à la suppression par la FDA, l’année dernière, d’une mise en garde figurant depuis longtemps sur les emballages de certains traitements hormonaux, qui signalait un risque potentiellement accru de cancer du sein et de l’ovaire, ainsi que d’accidents vasculaires cérébraux et d’autres pathologies graves mis en évidence dans une vaste étude de 2002.

Ces nouvelles pénuries pourraient s’expliquer en partie par le fait que les femmes délaissent les patchs , devenus plus difficiles à trouver, au profit d’autres produits de traitement hormonal, a déclaré Kevin Schipper, directeur de la gestion du cycle de vie des produits au sein du cabinet de conseil pharmaceutique ProPharma.

Début septembre, l’American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) a répertorié plusieurs produits d’injection d’estradiol des laboratoires Hikma HIK.L , American Regent et Par Sterile Products comme étant en pénurie.

Par ailleurs, l’ASHP indique que les crèmes vaginales à base d’estradiol fabriquées par la filiale Mylan de Viatris VTRS.O , Padagis et Teva TEVA.TA font l’objet de commandes en attente ou sont soumises à un système de rationnement.

La FDA n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant ces dernières pénuries.

PROBLÈMES DE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

CVS Health CVS.N a déclaré que les fabricants avaient eu du mal, au cours des derniers mois, à fournir des quantités suffisantes de certaines concentrations d’injections d’estradiol, une situation qui, selon l’entreprise, s’est aggravée ces dernières semaines.

Le Dr Kathleen Jordan, directrice médicale du prestataire de télésanté Midi Health, a fait état d’un nombre croissant de problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement.

« Les pénuries persistantes de patchs durent depuis un certain temps déjà et, à mesure que les prescripteurs et leurs patients se tournent vers des gels et des crèmes de substitution, un effet domino s’est produit, affectant également l’approvisionnement de ces médicaments sur ordonnance », a-t-elle déclaré.

Cost Plus Drugs, la pharmacie en ligne fondée par l’entrepreneur milliardaire Mark Cuban, a indiqué qu’elle achetait autant que possible auprès de ses fournisseurs afin de maintenir ses niveaux de stocks. M. Cuban a déclaré que la demande pour les produits vendus via la plateforme avait été multipliée par cinq à dix « pour presque tous les produits » en raison de ses prix bas, tandis que ses fournisseurs augmentaient leurs capacités de production.

Cost Plus Drugs a réussi à maintenir l’approvisionnement en traitements substitutifs à base d’œstrogènes avec seulement quelques interruptions ponctuelles, a précisé M. Cuban dans un e-mail.

FORTE DEMANDE

La FDA a indiqué en septembre que l’offre américaine de patchs à l’estradiol approuvés par la FDA avait presque doublé par rapport à l’année précédente, mais qu’elle n’avait pas suivi le rythme de la demande.

Viatris, l’un des nombreux fabricants de patchs et de crèmes à base d’estradiol, a déclaré avoir constaté une « forte hausse de la demande » et avoir travaillé tout au long de l’année pour augmenter l’offre. L’entreprise a ajouté une équipe de production dans son usine de St. Albans, dans le Vermont, au début de l’année, permettant ainsi à l’usine de fonctionner 24 heures sur 24, et a indiqué que sa production était désormais nettement plus élevée.

« Nous respectons nos prévisions d’approvisionnement actuelles pour la crème vaginale à l’estradiol et nous nous engageons à faciliter l’accès des patientes à ce traitement indispensable », a déclaré Viatris.

La société a ajouté qu’elle investissait dans des équipements supplémentaires et mettait en place une nouvelle ligne de production afin d’accroître sa capacité à long terme. Elle explore également des partenariats potentiels avec des tiers afin d’augmenter encore l’approvisionnement en patchs.

Amneal AMRX.O , un autre fabricant de patchs à l’estradiol, a indiqué que la demande avait considérablement augmenté suite au retrait de l’avertissement de la FDA et qu’elle s’efforçait d’accroître sa production.

Teva, Padagis, Hikma, American Regent et Par Health n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

M. Schipper, de ProPharma, a déclaré que la nature de ces pénuries ne semblait pas indiquer une pénurie généralisée de matières premières, tout en précisant que des problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement pouvaient néanmoins contribuer à ces perturbations.