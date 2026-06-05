Quand Hatem Ben Arfa partait en plein match d'Europa League

22 novembre 2012, St James’ Park. À l’occasion de la cinquième journée d’Europa League, Newcastle accueille Maritimo. Une rencontre que débute Hatem Ben Arfa, excellent dans un premier temps avec le club anglais et passeur décisif sur l’ouverture du score des Magpies . Sauf que, comme souvent avec le Français, la belle histoire ne dure pas longtemps. Pas beaucoup plus qu’une demi-heure, même. La scène est racontée par Romain Salin, qui gardait les buts portugais ce jour-là et qui a narré l’anecdote au micro de France Bleu.

« Ils sont nuls, démerdez-vous ! »

« On joue la première période, Ben Arfa est sur le terrain et il nous met une misère… Mais une vraie misère, incroyable ! Il décale Sylvain Marveaux, qui marque. Et à la 35 e , on voit Ben Arfa qui demande le changement. Ok, bon… À la fin du match, je vais voir Sylvain Marveaux pour lui demander ce qu’il s’est passé avec Ben Arfa et s’il est blessé, explique le gardien. Il me dit : “ Mais Romain, on ne sait pas ! On est rentré à la mi-temps, il était déjà dans sa voiture. Il a juste dit ‘Ils sont nuls, démerdez-vous’ . ” Sauf que quand il sort, l’équipe ne trouve plus son équilibre. Et nous, on arrive finalement à arracher le nul. » …

FC pour SOFOOT.com