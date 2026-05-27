La participation d'Hicham Boudaoui à la Coupe du monde en suspens ?

La participation d'Hicham Boudaoui à la Coupe du monde en suspens ?

Une fin de saison en dents de scie. Sélectionné par Vladimir Petković pour la Coupe du monde, l’international algérien Hicham Boudaoui n’a pas encore rejoint les Fennecs pour préparer la Coupe du monde.

Malgré l’imbroglio autour de la présence des mondialistes pour ce barrage d’accession en Ligue 1 contre l’AS Saint-Etienne, le Niçois était bien présent sur la pelouse de Geoffroy-Guichard ce mardi soir. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que sa soirée a été oubliable sur le plan collectif comme individuel. …

MBC pour SOFOOT.com