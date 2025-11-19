 Aller au contenu principal
La Palestine a également été célébrée en Catalogne
information fournie par So Foot 19/11/2025 à 15:53

Après le Pays basque dimanche, c’était au tour de la Catalogne de recevoir l’équipe palestinienne de football pour un nouveau match caritatif ce mardi. Si les tribunes n’étaient pas aussi pleines à Montjuïc qu’à San Mamés, le soutien, lui, perdure en Espagne.

On y a vu un tifo, un drapeau entrelaçant Catalogne et Palestine, des banderoles en hommage à la paix ( « Pour la liberté des peuples » , « De la Catalogne à la Palestine » et même un solo de contrebasse rendant hommage aux Palestiniens tués à Gaza, sur l’air d’« El Cant dels Ocells ») avant le coup d’envoi. Cette chanson traditionnelle catalane est considérée comme un symbole de liberté et de résistance, fréquemment interprétée dans des moments de deuil et d’espoir.

SF pour SOFOOT.com

