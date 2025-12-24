La NWSL modifie ses propres règles pour éviter la fuite de talents vers l'Europe
Le protectionnisme à l’américaine.
Alors que les rumeurs se sont récemment multipliées selon lesquelles l’attaquante du Washington Spirit Trinity Rodman aurait reçu des offres lucratives en provenance d’Europe, la NWSL a réagi. Mardi, le championnat féminin des États-Unis a introduit une nouvelle règle, la « High Impact Player Rule » . Celle-ci doit permettre aux clubs états-uniens, à partir du 1 er juillet 2026, de dépasser leur budget salarial limité jusqu’à un million de dollars afin de recruter et de conserver des joueuses à fort impact dans la ligue . Cette somme, pouvant être dépensée comme budget supplémentaire pour des joueuses de premier plan, devrait augmenter au même rythme que le plafond salarial officiel des clubs.…
JE pour SOFOOT.com
