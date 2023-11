"La Nupes est enterrée" : Fabien Roussel dit avoir "coupé" avec Jean-Luc Mélenchon

Interrogé sur les propos de l'emblême de la France insoumise, le leader du PCF a assuré avoir coupé les ponts avec lui.

Fabien Roussel, le 23 octobre 2023, à l'Assemblée nationale ( AFP / Bertrand GUAY )

"C'est fini. On a coupé avec Jean-Luc Mélenchon". A l'antenne de France 2 , Fabien Roussel a une nouvelle fois acté la mort de l'alliance au sein de la gauche, pointant les propos "excessifs" du leader insoumis quant à la marche contre l'antisémitisme annoncée par la président de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. Dans une publication sur le réseau social X, Jean-Luc Mélenchon a décrit la manifestation comme le "rendez-vous des amis du soutien inconditionnel au massacre".

Roussel et "l'arc républicain"

"Ca, c'est les propos encore une fois excessifs de Jean-Luc Mélenchon", a commenté le chef de file communiste sur le plateau des Quatre Vérités de France 2 , mercredi 8 novembre.

"C'est fini. On a coupé avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne parle plus avec Jean-Luc Mélenchon, la Nupes est enterrée. C'est terminé! C'est pas le sujet" , a t-il poursuivi.

"Le sujet est de rassembler les Français (...) et ouvrir des perspectives d'espoir, et le faire avec ceux qui, dans l'arc républicain, portent ce message", a t-il ajouté, jugeant que le Rassemblement national "n'a pas sa place" dans la marche contre l'antisémitisme prévue dimanche. Qu'il y ait une marche contre l'antisémitisme, c'est important", a déclaré Fabien Roussel, au lendemain de l'annonce d'une manifestation par les présidents de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et du Sénat, Gérard Larcher. Mais "il faut qu'ils précisent les contours de ce rassemblement", a ajouté le leader communiste, qui "ne comprendrai(t) pas que le RN participe à une telle marche" car ce parti "descend du Front national" fondé par Jean-Marie Le Pen "plusieurs fois condamné pour propos antisémites" et par des hommes qui avaient collaboré avec l'Allemagne nazie.

"Ce sont leurs descendants avec qui nous devrions défiler ? Qu'est-ce qu'on va renvoyer comme image aux enfants de déportés (et) de résistants?", s'est indigné M. Roussel, pour qui "le RN, au regard de son histoire, n'a pas sa place dans un tel rassemblement".

"En tout cas, pour ma part, je ne défilerai pas à ses côtés", a-t-il ajouté, précisant que pour les communistes "il ne s'agit pas d'être absent d'une marche contre l'antisémitisme".