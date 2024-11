La nouvelle saison de Serie A est enfin là : dans les épisodes précédents...

Après neuf journées sans diffuseur, la Serie A a enfin retrouvé le public français mardi soir sur la chaîne L’Équipe. Un soulagement pour certains, et un gros coup de pression pour ceux qui réussissaient jusque-là à faire illusion tant bien que mal sans voir aucun match. Séance de rattrapage.

Épisode 1 : Au commencement

Les scénaristes de la nouvelle saison connaissent l’importance d’accrocher immédiatement le spectateur, alors ils démarrent sur les chapeaux de roues. Le champion en titre, l’Inter, tombe d’emblée dans le piège tendu par le Genoa (2-2). L’autre ogre milanais revient du diable Vauvert face au Torino et remonte deux buts de retard sur le fil (2-2) grâce à Álvaro Morata (89 e ) et Noah Okafor (90 e +5). Naples se vautre lamentablement chez le Hellas Vérone pour la première d’Antonio Conte (3-0). Des rebondissements, du suspense, des surprises : pas mal, non ? C’est la Serie A.

Épisode 2 : Flow Thauvin

Le brassard de capitaine, un but, une passe décisive : Florian Thauvin met la Lazio à l’amende (2-1). Trois semaines plus tard, le patron paie à nouveau sa tournée en posant un doublé sur le nez de Parme (2-3). Le champion du monde retrouve la flamme sous le maillot de l’Udinese. Pour la première fois depuis dix ans, les Friulani peuvent regarder vers le haut et espérer finir dans la première partie de tableau. Flo Thauvin, lui, ne cache même plus son objectif de retrouver les Bleus. La bonne nouvelle, c’est que son championnat va enfin repasser à la télé. La mauvaise, c’est qu’avec seulement deux matchs par journée, Dédé ne risque pas de beaucoup mater l’Udinese.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com