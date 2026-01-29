 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La nouvelle politique migratoire de l'UE? Serrer encore un peu la vis
information fournie par AFP 29/01/2026 à 12:51

Une embarcation de migrants tentant de traverser la Manche, en août 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Une embarcation de migrants tentant de traverser la Manche, en août 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Augmenter les expulsions, refondre le système de visas: l'Union européenne a dévoilé jeudi les grandes lignes de sa future politique migratoire, entérinant un net durcissement de sa ligne.

"La priorité est claire: réduire le nombre d'arrivées illégales et les maintenir à un faible niveau", a assuré le commissaire européen Magnus Brunner, principal architecte de ce tournant migratoire.

En 2025, le nombre d'entrées irrégulières sur le territoire européen a chuté de plus de 25%, selon l'agence européenne de garde-frontières Frontex. Elles ont dégringolé sur la route des Balkans et se concentrent en Méditerranée, notamment au départ de la Libye.

Mais le centre de gravité politique de l'Europe a glissé à droite, poussant ses dirigeants à serrer encore la vis sur l'immigration.

Dans sa stratégie migratoire, qui doit guider ses travaux pour les cinq prochaines années, la Commission européenne met l'accent sur les expulsions des déboutés d'asile.

Le Parlement européen examine actuellement un texte élaboré par Bruxelles censé augmenter ce nombre de renvois.

Il permettrait notamment d'ouvrir des centres en dehors des frontières de l'UE, les fameux "hubs de retour", pour y envoyer les migrants dont la demande d'asile aurait été rejetée. Mais aussi de sanctionner plus durement les migrants qui refusent de quitter le territoire européen, via des périodes de détention plus longues. Autant de mesures décriées par la gauche et les ONG, mais de plus en plus plébiscitées par les pays de l'UE.

- "Court-termistes" -

Le commissaire chargé des questions migratoires, Magnus Brunner, à Bruxelles, le 12 novembre 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Le commissaire chargé des questions migratoires, Magnus Brunner, à Bruxelles, le 12 novembre 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )

La stratégie de l'UE présentée jeudi met aussi l'emphase sur la "diplomatie migratoire". Comprendre: l'élaboration de nouveaux partenariats avec des pays du nord de l'Afrique, un peu comme celui noué avec la Tunisie.

Les Européens attendent de ces pays d'origine ou de transit des migrants qu'ils stoppent les départs et qu'ils réadmettent leurs ressortissants en situation irrégulière dans l'UE, en échange de milliards d'euros d'aide et d'investissements.

Après l'Egypte et la Mauritanie, des tractations sont en cours pour sceller un accord de ce type avec le Maroc.

Une approche "qui ne fait qu'accroître la dépendance de l'UE" à l'égard de pays tiers, déplore Olivia Sundberg Diez, d'Amnesty International.

"Il s'agit de politiques court-termistes qui reflètent l'obsession croissante de l'UE à empêcher les arrivées et augmenter les retours, au détriment de son engagement en matière de droits humains", dénonce-t-elle auprès de l'AFP.

L'Union européenne a également mis sur la table une toute nouvelle stratégie pour les visas, avec l'objectif affiché d'en faire un outil diplomatique fort. "C'est un de nos leviers les plus puissants", note une source au sein de l'exécutif européen.

L'UE veut notamment qu'il soit plus facile de sanctionner les pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants, en restreignant en retour la délivrance de visas. Elle prévoit d'amender ses règles d'ici la fin de l'année.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo du groupe allemand de logiciels SAP est photographié à Regensdorf
    SAP chute après de résultats décevants et de prévisions de revenus cloud pour 2026
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:13 

    29 janvier - L'éditeur allemand de logiciels SAP chute en Bourse jeudi, son chiffre d'affaires en ligne avec ‍les attentes ayant été éclipsé par un carnet de commandes "cloud" et des prévisions 2026 de revenus pour cette activité jugés décevants. A Francfort, vers ... Lire la suite

  • ( AFP / JUNG YEON-JE )
    Défense: la Norvège retient une solution coréenne pour des frappes en profondeur
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.01.2026 13:13 

    Le gouvernement norvégien a annoncé jeudi avoir retenu une solution sud-coréenne pour doter son armée de systèmes d'artillerie dans la profondeur pour un coût de 19 milliards de couronnes (1,66 milliard d'euros). Le contrat, qui avait fait l'objet d'un appel d'offres ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Illustration du logo de la Deutsche Bank
    Deutsche Bank-Le bénéfice annuel dépasse le record de 2007
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:10 

    par Tom Sims et Matthias Inverardi Deutsche Bank a fait état jeudi ‍de son plus important bénéfice annuel depuis 2007 après un quatrième trimestre meilleur que prévu, au lendemain d'une ‌perquisition policière dans ses locaux dans le cadre d'une enquête pour blanchiment ... Lire la suite

  • Chantiers de construction dans le centre de Francfort
    Zone euro-Le sentiment s'améliore plus que prévu en janvier
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:09 

    Le sentiment économique en zone ‍euro s'est amélioré plus que prévu en janvier, ‌selon les données publiées jeudi par la Commission ​européenne. L'indice mensuel du sentiment ⁠économique dans les pays partageant l'euro a progressé ⁠à ‍99,4 contre 97,2 (révisé de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank