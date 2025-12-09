La nouvelle nationalité de Gianni Infantino pose problème au Liban
« Today, I feel Lebanese. »
Fin novembre, Gianni Infantino obtenait la nationalité libanaise, par décret du président Joseph Aoun. « Je suis déjà Libanais depuis de nombreuses années » , avait déclaré le président de la FIFA au média libanais LBCI . Ce dernier est en effet marié avec la Libanaise Lina Al-Ashkar , avec qui il a eu quatre enfants.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
