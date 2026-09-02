La nouvelle intervention de Warsh à Jackson Hole pourrait mettre la loupe sur le bilan de Trump en matière d'inflation

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* Après les déclarations de Warsh, les investisseurs estiment à deux contre un la probabilité d’une hausse des taux ce mois-ci

* Une hausse mettrait en évidence l’incapacité de Trump à maîtriser l’inflation

* Renoncer à une hausse avant les élections de mi-mandat pourrait nuire à la crédibilité de Warsh après son discours à Jackson Hole

par Howard Schneider

Après avoir laissé entrevoir la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt la semaine dernière, le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, doit désormais décider comment mener à bien des actions que le public et les investisseurs jugeront à la fois cohérentes avec ses propres propos et indépendantes des souhaits du président Donald Trump.

Ne pas réussir ces épreuves pourrait porter un coup à la crédibilité du nouveau président de la Fed. Les réussir pourrait signifier une hausse des taux plus tard ce mois-ci, un signal fort de la part du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine — à moins de deux mois d’élections législatives cruciales — indiquant que Trump n’a pas réussi à maîtriser l’inflation et qu’il ne bénéficiera pas de l’aide de la Fed pour réduire les coûts d’emprunt liés à la dette nationale croissante.

Dans un discours prononcé vendredi lors de la conférence annuelle de Jackson Hole organisée par la Fed de Kansas City dans le Wyoming, M. Warsh est allé plus loin que ne s’y attendaient de nombreux observateurs en admettant que des taux plus élevés pourraient être nécessaires pour freiner une inflation qui reste bloquée au-dessus de l’objectif de 2% fixé par la banque centrale.

Il sera toutefois confronté à des difficultés « si les données du mois d’août ne concordent pas avec la décision que prendra le comité en septembre », a déclaré Robert Tetlow, ancien conseiller politique principal à la Fed. “Le fait d’avoir mené une campagne aussi transparente pour obtenir ce poste rend la surveillance dont il fait l’objet d’autant plus intense.”

Trump a déclaré qu’il pensait que Warsh, nommé par le président à la tête de la banque centrale, souhaitait baisser les taux, mais qu’il en était empêché par d’autres membres de la Fed que le président considère comme “hostiles” et “politisés”. Lundi, Trump a réitéré que les États-Unis devraient avoir “les taux d’intérêt les plus bas au monde”, malgré une dette publique en cours de 40 000 milliards de dollars et des déficits annuels élevés, mais il a ajouté que Warsh “ferait ce qu’il doit faire” et qu’il continuait de lui témoigner son respect.

Maintenant que le président de la Fed a lui-même fixé un cap en matière de hausse des taux, “il incombe à Warsh de tenir ses promesses… Sinon, il risque de compromettre une partie de la crédibilité qu’il a acquise”, ont écrit Aditya Bhave et Shruti Mishra, économistes américains chez Bank of America, à la suite du discours de Jackson Hole .

Les responsables de la Fed se réuniront les 15 et 16 septembre. Les investisseurs estiment désormais à environ deux contre un que la banque centrale approuvera une hausse d’un quart de point de pourcentage du taux directeur au jour le jour, maintenu dans une fourchette de 3,50%-3,75% depuis décembre. Les probabilités d’une hausse plus tard ce mois-ci ont bondi après les remarques de Warsh à Jackson Hole, puis à nouveau lundi à la suite des nouvelles frappes américaines contre l’Iran et d’une nouvelle hausse du taux d’intérêt exigé par les investisseurs pour détenir des titres de la dette publique américaine à long terme.

Trois des douze membres votants du Conseil de politique monétaire de la Fed étaient prêts à relever les taux lors de la réunion des 28 et 29 juillet et se sont opposés à la décision de les maintenir inchangés.

Avant sa prochaine réunion, la Fed recevra les données très attendues sur l’emploi et l’inflation à la consommation pour le mois d’août — des informations importantes, mais qui constituent sans doute une base insuffisante pour M. Warsh, qui a découragé de se focaliser sur des données ponctuelles, pour justifier de renoncer à une hausse des taux après avoir déclaré la semaine dernière que la Fed “aurait du pain sur la planche” si elle n’était pas convaincue que l’inflation sous-jacente se dirigeait vers l’objectif de 2%.

Les analystes ont généralement salué ce discours, qui a permis de clarifier que la Fed utiliserait les taux d’intérêt comme arme principale contre la hausse des prix.

Les propos de M. Warsh “ont dissipé une grande partie de l’ambiguïté laissée par sa conférence de presse de juillet”, a écrit Seema Shah, stratège en chef mondiale chez Principal Asset Management, après le discours de Jackson Hole. Mme Shah avait qualifié la conférence de presse de M. Warsh, tenue le 29 juillet à l’issue de la réunion , de “l’une des plus déroutantes

… de mémoire récente” et avait déclaré qu’elle “soulevait des questions quant à la cohérence du message politique”, le président de la Fed s’étant montré intransigeant sur l’inflation sans préciser les mesures qu’il comptait prendre pour y remédier.

DANS L'OMBRE DES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT

La hausse des taux étant désormais à l’ordre du jour, M. Warsh devra soit aller jusqu’au bout et procéder à une hausse des taux ce mois-ci, quelques semaines avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, soit risquer d’être taxé d’incohérence. La Fed se réunira également fin octobre, à l’approche du jour du scrutin, et clôturera l’année par une réunion en décembre.

Les responsables de la Fed affirment catégoriquement que le calendrier électoral n’intervient pas dans le processus de décision. Mais une hausse des taux ce mois-ci ou le mois prochain pourrait tout de même s’avérer difficile, compte tenu des attentes de Trump et de l’animosité du président envers la Fed.

Lorsque la banque centrale a abaissé ses taux d’intérêt en septembre 2024, les membres de la campagne de Trump l’avaient vivement critiquée, y voyant une manœuvre politique de la part des décideurs, dont le président de la Fed de l’époque, Jerome Powell, visant à renforcer les chances du Parti démocrate lors de l’élection présidentielle de novembre.

Les vents contraires qui soufflent sur les républicains, alliés de Trump, à l’approche du scrutin du 3 novembre sont considérables: la cote de popularité du président reste bloquée à son plus bas niveau depuis le début de son mandat, et les électeurs se voient constamment rappeler qu’il n’a pas tenu sa promesse de réduire le coût de la vie.

Le prix moyen de l’essence aux États-Unis reste supérieur à 4 dollars le gallon, soit environ 40% de plus qu’avant le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran fin février, et le taux moyen des prêts immobiliers à taux fixe sur 30 ans a augmenté de plus d’un demi-point de pourcentage au cours des six derniers mois. Les rendements de la dette publique, quant à eux, ont grimpé en flèche pour atteindre leurs plus hauts niveaux depuis 20 ans sous la présidence de Trump.

La Maison Blanche et ses alliés républicains craignent désormais qu’une décision de la Fed, dirigée par Warsh, visant à relever les coûts d’emprunt ne donne aux démocrates une arme supplémentaire dans leur lutte pour reprendre le contrôle du Congrès et affaiblir le pouvoir de Trump au cours des deux dernières années de son second mandat à la Maison Blanche.

“UNE LÉGÈRE BAISSE DE LA DEMANDE”

La décision de maintenir à nouveau les taux inchangés risque toutefois de briser un tabou de la banque centrale: celui de ne pas traduire ses déclarations en actions concrètes.

La difficulté de rester cohérent au fil du temps est l’une des raisons pour lesquelles il faut éviter les “indications prospectives”, qui, selon Warsh, lient les mains des décideurs politiques et créent des attentes auprès du public qu’il pourrait falloir revoir. Mais ignorer complètement ces indications comporte un risque en soi: les chercheurs en économie affirment que l’approche optimale consiste à éviter les promesses contraignantes, tout en fournissant suffisamment d’informations et de mesures de suivi pour que le public perçoive la banque centrale comme engagée envers son objectif d’inflation.

Warsh dispose d’arguments pour plaider en faveur d’ un report.

Il y a encore des raisons de penser que l’inflation ralentira sans hausse des taux, et Warsh ne devrait pas ignorer le risque d’un ralentissement des dépenses de consommation dans un contexte de hausse des prix, a déclaré Dana Peterson, économiste en chef du Conference Board, un groupe professionnel regroupant de grandes entreprises.

“Nous pensons que la Fed peut attendre”, a déclaré Mme Peterson. “Nous commençons à observer une certaine érosion de la demande.”

De plus, l’analyse détaillée de l’inflation présentée par M. Warsh à Jackson Hole s’est concentrée sur un indicateur particulier qui ne sera mis à jour qu’après la réunion de ce mois-ci: la part des postes de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles dont les prix augmentent de plus de 3% par an. Une baisse de ce chiffre pourrait renforcer les arguments selon lesquels la “désinflation” se poursuit malgré les chocs actuels liés au prix du pétrole et à la situation géopolitique. Par ailleurs, une mise à jour prévue plus tard ce mois-ci concernant le mode de calcul du PCE devrait entraîner une révision à la baisse des estimations d’inflation.

Mais à moins d’un effondrement brutal des prochains rapports sur l’emploi et l’indice des prix à la consommation, les marchés s’attendent à une hausse des taux, même s’il existe des raisons convaincantes d’attendre, a déclaré Mike Sanders, gestionnaire de portefeuille et responsable des titres à revenu fixe chez Madison Investments.

Cette décision “n’est pas une évidence. C’est pile ou face”, a déclaré M. Sanders. Même si un report “pourrait être tout à fait justifié, on remettrait en question ses commentaires bellicistes” à partir de ce moment-là si la Fed décidait de maintenir ses taux inchangés.

“Ma première réaction serait de penser qu’il cherche à trouver toutes les excuses possibles pour ne pas relever les taux d’intérêt”, a déclaré M. Sanders.