La Norvège vient tout juste d'écrire l'histoire
information fournie par So Foot•17/11/2025 à 09:19
La Norvège vient tout juste d'écrire l'histoire
Haaland, ce cheat code.
La Norvège n’a pas seulement
retrouvé la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998,
elle a tout simplement
signé la campagne offensive la plus prolifique de l’histoire de l’UEFA pour une qualification mondiale
.…
