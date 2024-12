La Norvège va voter contre l’attribution de la Coupe du monde 2030 et 2034

La résistance s’organise… sûrement trop tard.

La Fédération norvégienne de football (NFF) a annoncé ce mardi, qu’elle allait voter contre l’attribution des droits d’organisation des Coupes du Monde 2030 et 2034 tout en critiquant officiellement le processus de candidature dans une lettre adressée à la FIFA, selon Reuters . Les votes pour valider les candidatures des Coupes du Monde 2030 et 2034 se dérouleront ce mercredi lors d’un Congrès virtuel de la FIFA. Cependant, les deux compétitions n’ont qu’une seule candidature en lice : celle du Maroc, de l’Espagne et du Portugal pour 2030, et celle de l’Arabie saoudite pour 2034. La messe semble déjà dite.…

MJ pour SOFOOT.com