 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Norvège sans ses deux stars face à la France
information fournie par So Foot 26/06/2026 à 20:03

La Norvège sans ses deux stars face à la France

La Norvège sans ses deux stars face à la France

Avec de tels choix, autant déclarer forfait. Alors que la Norvège pourrait terminer première de son groupe si elle venait s’imposer contre la France, le sélectionneur Ståle Solbakken a décidé de titulariser son équipe bis contre les Bleus. Erling Haaland et Martin Ødegaard poseront notamment leurs fesses sur le banc.

Larsen, Bobb et Schjelderup

Titularisé sur le front de l’attaque à la place du cyborg, Jørgen Strand Larsen croisera le fer avec son coéquipier de Crystal Palace Maxence Lacroix. La pépite de Fulham Oscar Bobb l’accompagnera devant avec le jeune Andreas Schjelderup. En défense, l’ancien rennais, Leo Østigård, buteur face à l’Irak, tentera de calmer les ardeurs de Kylian Mbappé et compagnie.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La star de la Norvège Erling Haaland (G) fera face au capitaine des Bleus Kylian Mbappé, lors du Mondial-2026, le 26 juin 2026 à Boston ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Mattia Ozbot )
    Mondial-2026: la France et l'Espagne pour compléter l'affiche des 16e
    information fournie par AFP 26.06.2026 20:17 

    La France face à une Norvège très remaniée, l'Espagne contre l'Uruguay: deux des favoris dans la course au titre visent vendredi la première place de leur groupe au Mondial-2026, pour dévoiler un peu plus l'affiche des 16es déjà riche des alléchants Maroc - Pays-Bas ... Lire la suite

  • La France titularise son quatuor d'attaque face à la Norvège
    La France titularise son quatuor d'attaque face à la Norvège
    information fournie par So Foot 26.06.2026 19:51 

    Snif, pas de Steve Mandanda. Pour ce dernier match de poule contre la Norvège, décisif pour la première place du groupe I, la France comptera sur ses leaders. Remplaçant d’un soir de Didier Deschamps, Guy Stéphan a titularisé le quatuor d’attaque identique que ... Lire la suite

  • L'AC Milan casse sa tirelire pour un remplaçant du PSG
    L'AC Milan casse sa tirelire pour un remplaçant du PSG
    information fournie par So Foot 26.06.2026 19:39 

    Goûtera-t-il au banc douillet de San Siro ? Après Casemiro avec l’Inter Miami, un autre joueur a négocié son avenir pendant cette Coupe du monde : il s’agit de Gonçalo Ramos. Cireur de banc au Paris Saint-Germain comme au Portugal pendant ce Mondial, l’avant-centre ... Lire la suite

  • Renvoyé en procès pour viol, Hakimi se pourvoit en cassation
    Renvoyé en procès pour viol, Hakimi se pourvoit en cassation
    information fournie par So Foot 26.06.2026 19:15 

    Le feuilleton judiciaire continue. La semaine dernière, la cour d’appel de Versailles avait rejeté l’appel d’Achraf Hakimi, accusé de viol par une femme pour des faits remontant en 2023. Le joueur du PSG était alors renvoyé devant la cour criminelle départementale ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank