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La Norvège enregistre la plus grande progression au classement FIFA des nations engagées
information fournie par So Foot•20/07/2026 à 23:16
La Norvège enregistre la plus grande progression au classement FIFA des nations engagées
Ça vaut bien un nouveau rö. Après avoir chuté face à l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde (1-2),
la Norvège a fait un bond au classement FIFA
.
Sporting 7-0 Strasbourg Buts : Doumbia (4 e ), Altimira (36 e ), Andersen (51 e ), Zalazar (65 e SP), Araújo (70 e ), Catamo (80 e ), Ioannidis (84 e ) pour Os Leões. Un score de rugby. Pour son premier match amical de la saison et le premier du nouvel entraîneur ...
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