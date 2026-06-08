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La Norvège énervée après avoir vu l'Écosse lui poser un lapin
information fournie par So Foot 08/06/2026 à 15:46

La Norvège énervée après avoir vu l'Écosse lui poser un lapin

La Norvège énervée après avoir vu l'Écosse lui poser un lapin

C’est ce qu’on appelle poser un lapin. Ce dimanche, l’Écosse a annulé un match à huis clos avec la Norvège qui devait se dérouler ce lundi au centre d’entraînement des joueurs de Steve Clark, à Charlotte. Une rencontre notamment prévue pour donner du temps de jeu aux remplaçants norvégiens qui n’auraient pas joué contre le Maroc la veille.

Finalement, le sélectionneur scandinave Stale Solbakken a dû revoir ses plans, et en a profité pour tacler son homologue écossais en conférence de presse : « C’est un manque de professionnalisme que le sélectionneur de l’Écosse ne m’ait pas appelé personnellement. À la place, ils sont passés par leur team manager, qui nous a contactés alors que l’entraînement était déjà terminé. Ce n’est pas comme ça que ce type de situation doit être géré. »

NB pour SOFOOT.com

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