La Norvège énervée après avoir vu l'Écosse lui poser un lapin

C’est ce qu’on appelle poser un lapin. Ce dimanche, l’Écosse a annulé un match à huis clos avec la Norvège qui devait se dérouler ce lundi au centre d’entraînement des joueurs de Steve Clark, à Charlotte. Une rencontre notamment prévue pour donner du temps de jeu aux remplaçants norvégiens qui n’auraient pas joué contre le Maroc la veille.

Finalement, le sélectionneur scandinave Stale Solbakken a dû revoir ses plans, et en a profité pour tacler son homologue écossais en conférence de presse : « C’est un manque de professionnalisme que le sélectionneur de l’Écosse ne m’ait pas appelé personnellement. À la place, ils sont passés par leur team manager, qui nous a contactés alors que l’entraînement était déjà terminé. Ce n’est pas comme ça que ce type de situation doit être géré. » …

NB pour SOFOOT.com