 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Norvège arrache encore une triste Italie
information fournie par So Foot 16/11/2025 à 22:41

La Norvège arrache encore une triste Italie

La Norvège arrache encore une triste Italie

Deux mi-temps, deux ambiances pour l'Italie. Après avoir tenté d'imposer leur folie contre la Norvège, les hommes de Gennaro Gattuso ont totalement perdu pied contre la Norvège (1-4), confirmant leurs fragilités. Place aux barrages en mars. Dingue.

Italie 1-4 Norvège

Buts : Esposito (11 e ) pour les Italiens // Nusa (63 e ), Haaland (78 e et 80 e ) et Strand Larsen pour les Norvégiens

Et non, le match aller n’était pas un hasard, un événement fortuit. La Norvège avait torpillé l’Italie. Depuis, Luciano Spalletti s’est barré, Gennaro Gattuso est arrivé, et pas grand chose n’a changé. La Norvège a montré qu’elle était bien meilleure : plus puissante, plus organisée, capable de maîtriser ses émotions. Les hommes de Ståle Solbakken vivront bien leur première coupe du monde depuis 1998. Avec 36 buts marqués en huit matchs et autant de victoires, elle mérite sa qualification. L’Italie a de quoi avoir peur.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank