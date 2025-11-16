La Norvège arrache encore une triste Italie

Deux mi-temps, deux ambiances pour l'Italie. Après avoir tenté d'imposer leur folie contre la Norvège, les hommes de Gennaro Gattuso ont totalement perdu pied contre la Norvège (1-4), confirmant leurs fragilités. Place aux barrages en mars. Dingue.

Italie 1-4 Norvège

Buts : Esposito (11 e ) pour les Italiens // Nusa (63 e ), Haaland (78 e et 80 e ) et Strand Larsen pour les Norvégiens

Et non, le match aller n’était pas un hasard, un événement fortuit. La Norvège avait torpillé l’Italie. Depuis, Luciano Spalletti s’est barré, Gennaro Gattuso est arrivé, et pas grand chose n’a changé. La Norvège a montré qu’elle était bien meilleure : plus puissante, plus organisée, capable de maîtriser ses émotions. Les hommes de Ståle Solbakken vivront bien leur première coupe du monde depuis 1998. Avec 36 buts marqués en huit matchs et autant de victoires, elle mérite sa qualification. L’Italie a de quoi avoir peur.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com