La normalisation des relations avec Israël est un "voeu pieux", selon Téhéran
information fournie par Reuters 11/10/2025 à 21:06

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a rejeté samedi l'hypothèse soulevée par Donald Trump d'une normalisation des relations entre Téhéran et Israël, arguant que cette suggestion était un "voeu pieux".

Le mois dernier, le président américain avait ouvert la porte à une normalisation des relations entre Israël et l'Iran, en faisant référence aux accords d'Abraham, un texte de paix signé sous le premier mandat de Donald Trump entre Israël et plusieurs Etats arabes.

"L'Iran ne reconnaîtra jamais un régime occupant qui a commis un génocide et tué des enfants", a déclaré Abbas Araqchi à la télévision d'Etat iranienne, en référence à la situation dans la bande Gaza.

(Parisa Hafezi; version française Zhifan Liu)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
