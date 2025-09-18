 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Norges Bank abaisse son principal taux directeur
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 10:18

La banque centrale norvégienne a, comme prévu, abaissé jeudi son taux directeur de 25 points de base, à 4%, ce qui en fait sa deuxième réduction des coûts d'emprunt en trois mois.

Le comité de politique monétaire a toutefois envisagé de maintenir le taux directeur inchangé, mais a conclu qu'une baisse était désormais appropriée.

"Nous ne réduirons probablement pas le taux directeur aussi rapidement que prévu avant l'été", a déclaré la gouverneure Ida Wolden Bache dans un communiqué.

La Norges Bank avait, contre toute attente, réduit en juin son principal taux directeur de 25 points de base, première baisse des coûts d'emprunt en cinq ans dans le pays.

(Rédigé par Terje Solsvik, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

