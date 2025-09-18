Allemagne: la Bundesbank attend une légère croissance au 3e trimestre

( AFP / ANDRE PAIN )

Le PIB allemand pourrait connaître une légère croissance au troisième trimestre, une bouffée d'oxygène au moment où le gouvernement de Friedrich Merz lance l'"automne des réformes" pour relancer l'activité, a indiqué jeudi la Banque fédérale d'Allemagne.

Le produit intérieur brut (PIB) de la première économe européenne "pourrait légèrement progresser au troisième trimestre 2025", après un recul de 0,3% lors du deuxième trimestre, écrit la Bundesbank dans son bulletin mensuel.

L'Allemagne "se montre relativement robuste dans un contexte difficile", juge l'institution francfortoise. Ce léger rebond d'été empêcherait le pays de tomber en récession technique, lorsque l'activité économique recule pendant deux trimestres d'affilée.

L'embellie concerne en particulier l'industrie, durablement frappée par les prix élevés de l'énergie et par la concurrence notamment chinoise, qui doit désormais gérer les droits de douane supplémentaires américains.

Malgré tout, l'industrie allemande avec l'automobile et la machine-outil comme fers de lance "reste robuste et pourrait soutenir la croissance au 3ᵉ trimestre", affirme la "Buba".

Dans le bâtiment en pleine déprime, une reprise "se fait toujours attendre" et la consommation privée "devrait progresser légèrement tout au plus" tandis que le nombre de chômeurs a dépassé en données brutes la barre des 3 millions en août, créant un électrochoc dans la population.

Défendant mercredi le budget de l'année 2025 au Bundestag (chambre basse du Parlement), adopté en retard pour causes d'élections au printemps, le chancelier conservateur Friedrich Merz a décrit un "modèle économique (allemand) sous pression" et lancé "l'automne des réformes", mettant l'accent sur un État social plus juste et moins coûteux.

Le budget prévoit en outre des investissements publics pour les infrastructures et la défense, de même que des allègements fiscaux pour les entreprises, présentés comme les plus importants depuis 15 ans.

Plusieurs instituts allemands ont néanmoins abaissé début septembre leurs prévisions de croissance pour 2025 : le PIB allemand devrait progresser de 0,1 à 0,2 %, contre 0,3 % envisagé cet été, après avoir reculé durant les années 2023 (-0,7%) et 2024 (-0,5%).