information fournie par So Foot • 17/12/2024 à 23:47

La MSN reformée à l’Inter Miami ?

Le plus grand trio de l’histoire va-t-il renaître ?

À l’évocation du nom de Lionel Messi, Luis Suárez et Neymar, toutes les défenses espagnoles se mettent à trembler. Entre 2014 et 2017, les trois attaquants ont fait régner la terreur sur la péninsule ibérique et dans toute l’Europe, sous les couleurs du FC Barcelone. Leur âge d’or est désormais derrière eux, mais voilà qu’ils pourraient regoûter au bon vieux temps en évoluant tous les trois à l’Inter Miami .…

EL pour SOFOOT.com