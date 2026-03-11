 Aller au contenu principal
La moitié des supporters de Ligue 2 était à Saint-Étienne
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 10:56

La ferveur du chaudron. Samedi dernier, en marge de la 26 e journée de Ligue 2, Saint-Étienne a réalisé sa meilleure affluence de la saison. Vainqueur 2-0 dans le choc du haut de tableau face au Red Star, ce sont 36 588 supporters qui ont assisté à la victoire des Verts au stade. Mieux encore : sur les 76 000 spectateurs recensés dans l’ensemble des stades de Ligue 2, 48 % se trouvaient donc à Geoffroy-Guichard.

Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus ? 💓 pic.twitter.com/SE9bTJRHEq…

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
