La MLS annonce un très grand changement
Le début d’une nouvelle ère aux États-Unis.
La Ligue nord-américaine de football s’apprête à vivre un tournant historique. Dès 2027, la MLS modifiera son calendrier pour l’aligner sur celui des grands championnats européens, du courant de l’été jusqu’au mois de mai . Un vrai break avec ses habitudes, puisqu’elle évoluait jusqu’ici de février à décembre. L’annonce a été officialisée dans un communiqué de la Ligue, publié ce jeudi soir. …
KM pour SOFOOT.com
