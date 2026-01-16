La mission au Groenland étudiera le déploiement d'Eurofighters et de frégates, selon Berlin

La mission de reconnaissance menée par le Danemark au Groenland devrait permettre de déterminer si des avions de chasse Eurofighter peuvent être déployés et si une surveillance maritime du secteur au moyen de frégates est possible, a déclaré vendredi un porte-parole du ministère allemand de la Défense.

"Il s'agit d'examiner si l'Arctique est sûr et dans quelle mesure nous pouvons y contribuer avec nos partenaires de l'Otan", a indiqué le porte-parole.

"Cela implique la planification d'exercices, par exemple avec des avions de patrouille maritime P-8 Poseidon (...), le déploiement de frégates ou d'autres unités navales pour la surveillance maritime. Le déploiement d'Eurofighters est également possible", a-t-il ajouté.

Des soldats européens sont arrivés ces derniers jours au Groenland dans le cadre d'exercices décidés par Copenhague et ses alliés, alors que le président américain Donald Trump menace de s'emparer de l'île, territoire autonome du Royaume du Danemark, et n'a pas exclu le recours à la force.

(Reportage Friederike Heine, version française Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)