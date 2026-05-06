La mise au vert des Marseillais se tend

Ils vont appeler ça une mise au rouge. Punis-cagibis après leur grosse défaite à Nantes (0-3), samedi dernier, les Marseillais ont entamé une mise au vert en début de semaine pour tenter de préparer au mieux les deux derniers matchs de la longue saison olympienne. Après le ritiro italien et le stage à Marbella, les voici confinés dans leur centre d’entraînement.

Ils devraient rester à la Commanderie jusqu’à leur retour du Havre, ce dimanche, où ils tenteront de ne pas hypothéquer leurs chances de qualification en coupe d’Europe. Selon L’Équipe , les Marseillais ont doublé leurs séances d’entraînements, mais la vie à huis clos énerve certains joueurs. Ces derniers en ont marre de devenir les boucs émissaires du club et certains, notamment les pères de familles, s’interrogent sur la légalité des pratiques. Plus grand monde n’a envie de prolonger les séances d’entraînement. Enfin, le comportement de certains joueurs énerverait en interne.…

UL pour SOFOOT.com