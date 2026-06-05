La ministre des Sports réagit à la photo avec Rayan Cherki

Échange de politesse. La photo de l’équipe de France prise sur les marches de Clairefontaine avec Emmanuel, Brigitte Macron, et la ministre des Sports Marina Ferrari avait fait réagir la terre entière à cause de la pose ubuesque de Rayan Cherki, les mains sur les genoux et recroquevillé sur lui-même.

Après sa performance convaincante contre la Côte d’Ivoire, le principal intéressé avait jugé c’était « une question de respect. » « J’étais à côté de Mme la ministre et je ne me voyais pas être au-dessus d’elle ou qu’on la voit moins que moi, donc je me suis baissé un peu pour qu’on la voie un peu plus. Tant que ça fait rire les gens. » …

MBC pour SOFOOT.com