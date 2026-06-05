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L'OM attendra encore un peu avant de connaître son avenir européen
information fournie par So Foot 05/06/2026 à 17:58

L'OM attendra encore un peu avant de connaître son avenir européen

L'OM attendra encore un peu avant de connaître son avenir européen

L’exclusion, c’est pas pour demain. La semaine dernière, la situation économique de l’Olympique de Marseille a été accrochée par les radars de l’UEFA . Les raisons : des comptes dans le rouge et un accord de règlement passé il y a quatre ans avec l’instance européenne du foot qui peinerait à être respecté. Ce compromis consistait à ne pas dépasser un déficit de 60 millions d’euros sur trois ans.

Pas de réponse avant mercredi

L’OM ne serait pas parvenu à respecter cette règle primordiale du fair-play financier. Hors-la-loi à cause de cet accord non tenu, le club phocéen pourrait être exclu de la Ligue Europa, accrochée en fin de saison grâce à une victoire à la dernière journée contre Rennes,…

MBC pour SOFOOT.com

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