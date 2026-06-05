L'OM attendra encore un peu avant de connaître son avenir européen

L’exclusion, c’est pas pour demain. La semaine dernière, la situation économique de l’Olympique de Marseille a été accrochée par les radars de l’UEFA . Les raisons : des comptes dans le rouge et un accord de règlement passé il y a quatre ans avec l’instance européenne du foot qui peinerait à être respecté. Ce compromis consistait à ne pas dépasser un déficit de 60 millions d’euros sur trois ans.

Pas de réponse avant mercredi

L’OM ne serait pas parvenu à respecter cette règle primordiale du fair-play financier. Hors-la-loi à cause de cet accord non tenu, le club phocéen pourrait être exclu de la Ligue Europa, accrochée en fin de saison grâce à une victoire à la dernière journée contre Rennes,…

MBC pour SOFOOT.com