Tennis/Roland-Garros: Zverev, qualifié pour la finale, se rapproche de son premier titre du Grand Chelem

Open de France

par Vincent Daheron

Alexander Zverev n'est plus qu'à ‌une victoire de remporter son premier titre du Grand Chelem après sa qualification vendredi en finale de Roland-Garros grâce ​à son succès sans grand danger contre le Tchèque Jakub Mensik (7-5, 6-2, 3-6, 6-3).

Immense favori en raison du forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz et de l'élimination précoce du numéro un mondial Jannik Sinner, l'Allemand ​de 29 ans n'a pas craqué sous la pression.

Il jouera dimanche, face à Matteo Arnaldi ou Flavio Cobolli, sa deuxième finale sur l'ocre parisien après ​celle de 2024, sa quatrième en Grand Chelem (US Open ⁠2020 et Open d'Australie 2025).

Le troisième joueur mondial a dominé son adversaire de 20 ans, novice dans ‌le dernier carré d'un tournoi majeur, malgré un set lâché en route.

"C'est incroyable la manière dont il a joué pendant ces deux semaines. Je savais que ce serait le défi ​le plus difficile que j'ai eu ‌jusqu'ici. J'ai réussi, je suis content", a-t-il déclaré sur le court, quelques minutes ⁠après sa victoire.

Alexander Zverev a breaké dans le 11e jeu du premier set, qu'il a ensuite conclu sur un ace, avant d'expédier le deuxième en 30 minutes. Mais Jakub Mensik a été clinique dans la troisième, empochée en ⁠convertissant son unique balle ‌de break dans le sixième jeu, quelques minutes après avoir demandé un temps mort médical.

"Il ⁠a commencé à jouer de manière incroyable dans le troisième set, il a vraiment élevé son niveau", a ‌expliqué Alexander Zverev.

L'Allemand a toutefois repris sa marche en avant dans le quatrième set en prenant ⁠le service adverse d'entrée. Il a scellé sa qualification sur sa première opportunité.

La ⁠tête de série n°2 continue ‌sa route dégagée vers le premier titre en majeur de sa carrière. Demi-finaliste pour la cinquième fois sur ​les six dernières éditions, il a lâché deux sets lors ‌de ses six premières rencontres.

De l'autre côté du filet, Jakub Mensik, symbole de la jeunesse au pouvoir dans ce tournoi parisien aux côtés ​de Joao Fonseca (19 ans), qu'il a éliminé en quarts de finale, ou Rafael Jodar (19), avait dû batailler pour rejoindre le dernier carré.

Il a notamment disputé deux rencontres en cinq sets au cours de son parcours, ⁠dont le deuxième tour à l'issue duquel il s'était écroulé sur le court, perclus de crampes sous une chaleur caniculaire.

Habituellement à l'aise sur dur, où il avait remporté son premier titre sur le circuit lors du Masters 1000 de Miami l'an passé, le 27e joueur mondial a réalisé un parcours détonnant sur la terre battue parisienne. Il grimpera lundi aux alentours de la 16e place ATP, non loin du meilleur classement de sa courte ​carrière (12e début mars).

(Reportage de Vincent Daheron)