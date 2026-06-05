Les célébrations impressionnantes pour fêter le titre du MC Alger
« Il suffira d’une étincelle. » La ville d’Alger s’est embrasée ce jeudi soir, faisant ressortir des lumières rougeoyantes des rues de la capitale algérienne. Les supporters du Mouloudia Club d’Alger ont eu l’occasion de faire parler leur expertise de la pyrotechnie afin de célébrer le dixième titre national de leur club . Les fumigènes et les feux d’artifice ont envahi le ciel algérien, offrant des images impressionnantes.
بالعاشرة مزغنة شاعلة... وولادها بالمولودية زاهية 💥🟢🔴🔥 pic.twitter.com/eceHf2tQQH…
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