La mi-temps de Norvège-France ne devrait pas durer deux heures

La mi-temps de Norvège-France ne devrait pas durer deux heures

Alerte météo ! Un bon orage, c’est bien ce qu’il faudrait pour rafraîchir la France en ce temps caniculaire. À 5 525 bornes de Paris, à Boston, des orages étaient redoutés pendant le match entre la Norvège et les Bleus.

Une info qui avait ravivé les souvenirs pas si lointains du match contre l’Irak (3-0), avec une attente interminable de 2 heures pour donner le coup d’envoi du second acte. Bonne nouvelle, ça ne devrait pas être le cas, ce vendredi. …

EM pour SOFOOT.com