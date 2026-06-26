La mi-temps de Norvège-France ne devrait pas durer deux heures
Alerte météo ! Un bon orage, c’est bien ce qu’il faudrait pour rafraîchir la France en ce temps caniculaire. À 5 525 bornes de Paris, à Boston, des orages étaient redoutés pendant le match entre la Norvège et les Bleus.
Une info qui avait ravivé les souvenirs pas si lointains du match contre l’Irak (3-0), avec une attente interminable de 2 heures pour donner le coup d’envoi du second acte. Bonne nouvelle, ça ne devrait pas être le cas, ce vendredi. …
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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